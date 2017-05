Come confermato dai meteorologi, per diverse regioni d’Italia sarà un weekend di piogge e temperature fresche. La penisola sta per essere abbandonata da una perturbazione temporalesca che però indugerà ancora su alcune regioni nelle prossime ore. In particolare, secondo le previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it, in queste ore i temporali e le grandinate che hanno colpito il Nord Italia si stanno spostando a macchia di leopardo al Nord-Est e sulle regioni centro-meridionali adriatiche. Oggi, sabato 20 maggio, il tempo resta instabile su Triveneto, Emilia Romagna, su Toscana settentrionale, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise e infine saranno possibili rovesci e temporali anche sulla Puglia. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. Domani, domenica 21 maggio, avremo bel tempo al Nord, su regioni tirreniche e isole maggiori. Al mattino il tempo resterà ancora instabile su regioni adriatiche centrali con qualche rovescio sulle Marche e temporali su Abruzzo e Molise mentre nel pomeriggio qualche temporale interesserà anche Salento, Basilicata e Calabria. Possibile l’arrivo di piogge anche sul Messinese.

Le temperature in aumento la prossima settimana – Per quanto riguarda le temperature, risultano in diminuzione di qualche grado oggi, ma già domani torneranno ad aumentare soprattutto nel Nord-Italia. Dopo il passaggio della perturbazione temporalesca di questo weekend l’alta pressione subtropicale Hannibal tornerà a conquistare l'Italia per cui il bel tempo sarà il protagonista della prossima settimana. Avremo sole prevalente e solo da venerdì 27 maggio si potrà verificare un peggioramento più moderato al Nord-Est. L'aria calda di Hannibal porterà i valori diurni fino a oltre i trenta gradi al Nord, molto vicini ai trenta anche al Centro, e qualche grado in meno al Sud, più interessato da una circolazione leggermente più fresca orientale.