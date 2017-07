Il caldo torrido che ci ha fatto compagnia nelle ultime settimane si prepara a cedere il passo a una sensibile contrazione delle temperature che finalmente darà un po' di respiro già nel prossimo weekend.

Stando a quanto riferiscono gli esperti meteo la calura ha toccato nei giorni scorsi i massimi livelli soprattutto nel sud Italia e sulle isole maggiori, dove la bolla d'aria rovente proveniente dal deserto del Sahara ha determinato picchi di oltre i 40 gradi in diverse città. Ieri in Sicilia i 46,4 gradi a Siracusa eguagliando uno storico record. Sempre sulla più estesa isola italiana, nella località di Catenanuova, sono stati toccati i 45 gradi. Picchi del genere sono decisamente insoliti e naturalmente la situazione non può che migliorare. Le temperature, infatti, scenderanno pur rimantenendo diffusamente sopra la media stagionale. Il refrigerio, comunque, in alcune aree porterà i termometri vicini alla media.

Per quanto riguarda il Nord Italia il trend vedrà in una prima fase una calura più smorzata, con diffusi temporali sulle Alpi e localmente fino in pianura per ulteriori infiltrazioni d'aria più fresca in quota. La svolta, tuttavia, sarà molto breve dal momento che l'aria fresca nordica verrà dirottata oltre l'Adriatico, verso i Balcani. Malgrado ciò assisteremo a un generale abbassamento delle temperature, che si percepirà maggiormente sulle Adriatiche e al Sud. Da segnalare che a causa dell'instabilità atmosferica dei prossimi giorni, domani ci potrebbe essere la possibilità di qualche temporale – intenso – anche nelle interne appenniniche centrali quindi tra Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche.