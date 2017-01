La zona di bassa pressione venutasi a creare sul Mediterraneo nelle scorse ore a causa dell'afflusso di aria gelida dall'artico continua a determinare su tuta la Penisola una forte instabilità meteorologica che oltre a vento e freddo gelido porta anche piogge, grandinate e temporali. Ad essere interessati dal maltempo in particolare sono le regini del centro sud e le isole dove avremo precipitazioni sparse e neve a quote relativamente basse sulla dorsale appenninica e sui settori del medio Adriatico. Come segnalano gli esperti del sito Il Meteo.it, dopo l'attacco artico di domenica, per la giornata di lunedì continua l'afflusso di aria gelida da est che porterà l'area depressionaria a spostarsi in queste ore verso Sudest.

Di conseguenza per oggi avremo al nord prevalenza di cielo sereno con addensamenti sparsi solo sull’Appennino emiliano romagnolo con possibili deboli precipitazioni a carattere nevoso. Al centro molte nubi su gran parte delle regioni, ma con precipitazioni occasionali sulla zona tirrenica e più diffuse su Sardegna orientale, Marche e Abruzzo e neve a quote collinari. Forte instabilità invece su tutto il centro sud con piogge, temporali e nevicate a quote molto basse, ma anche una ulteriore generale diminuzione delle temperature. La neve è prevista a quote inizialmente superiori ai 500 metri tra Molise e Puglia garganica in ulteriore abbassamento e mediamente intorno a 800 metri sulle altre aree. La giornata sarà anche molto ventosa con venti, provenienti da Nord o Nordest, che porteranno raffiche fino a 80 km/h. Mari invece molto mossi o localmente agitati, con conseguente rischio di mareggiate.