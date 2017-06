Saranno giorni di caldo africano quelli che attendono gli italiani a partire dal prossimo fine settimana. Come segnalano gli esperti, infatti, la Penisola sarà attraversata in questi giorni dall'anticiclone africano Giuda che porterà sull'Italia e sul Mediterraneo centro-occidentale la prima vera ondata di caldo estivo con temperature in deciso rialzo e che si attesteranno su livelli più alti della media stagionale almeno per tutta al settimana.

Se per la giornata di venerdì godremo ancora di bel tempo soleggiato ma con temperatura ancora su valori tipici del periodo e cioè con massime in prevalenza sotto o intorno ai 30 gradi, dai prossimi giorni la collonnina di mercurio potrebbe toccare anche i 38 gradi in alcune zone dell'Italia. Già da sabato infatti assisteremo ad un aumento di 2/3 gradi del temperatura un po' ovunque in un contesto generale sempre di ampio soleggiamento. Come spiegano i meteorologi del sito ilmeteo.it, il fenomeno dell'alta pressione è destinato ad aumentare anche domenica e, ancora più, nel corso della prossima settimana.

Il bel tempo e il caldo africano interesseranno tutte le regioni da nord a sud tranne rari casi di piogge sull'arco alpino ma i massimi di pressione si registreranno al centro nord. Le temperature lieviteranno progressivamente fino a raggiungere valori di 35/36° con punte estreme su alcune località del Centro-Nord anche intorno ai 38°. Ad inasprire la situazione del caldo anche gli elevati tassi di umidità che localmente potrebbero aumentare le temperature percepite anche di 2-3 gradi, specie nelle valli e nelle pianure. Si inizieranno così ad avvertire anche i primi disagio nelle ore notturne.