L'anticiclone africano Giuda continua la sua azione sul nostro Paese ma il super caldo di questi giorni sembra avere le ore contate. Stiamo ormai per raggiungere il picco di calore previsto per domani, venerdì 16 giugno, e al momento le temperature misurano valori sopra la media del periodo di circa 6-7 gradi. Fa particolarmente caldo al Nord, soprattutto in Emilia, bassa Lombardia e basso Veneto. Qui si registrano, secondo quanto spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, i valori più alti. Le province più bollenti sono quelle di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Verona e Rovigo. Tra oggi e domani su queste province la temperatura massima sarà compresa tra 33 e 37 gradi. Ma anche al Sud, in particolare sul Foggiano e le zone di Matera e Bari, le temperature sfioreranno i 37 gradi. Fa inoltre molto caldo in Sicilia, soprattutto nell’Agrigentino, e in Sardegna, tra il Medio Campidano e il Cagliaritano.

Domani picco di calore, poi il tempo diventerà via via più instabile – Domani 16 giugno, come si diceva, sarà il giorno più caldo della settimana: avremo sole prevalente ovunque salvo qualche rovescio su Alto Adige, Bellunese e Udinese. Nelle zone interne della Sardegna si sfioreranno i 40 gradi. Almeno fino a domani è prevista anche umidità in aumento con conseguente sensazione di afa soprattutto la sera e al mattino presto nei grandi centri urbani. Ma, a parte il grande caldo di queste ore, la penisola verrà colpita anche da qualche ultimo temporale. Oggi, giovedì 15 giugno, dei temporali interesseranno ad esempio l'arco alpino, specie centro-orientale e poi le regioni adriatiche e inizialmente anche l'Emilia-Romagna orientale. Bel tempo soleggiato sul resto della penisola. Il tempo diventerà via via più instabile tra il 23 e il 30 giugno, con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali dapprima al Nord, e poi su parte del Centro-Italia.