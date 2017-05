Italia ancora una volta spaccata in due dalle condizioni meteorologiche, anche se rispetto agli ultimi giorni ci sarà una differenza: stavolta le piogge cadranno al Sud, mentre il caldo di Hannibal si farà sentire al Nord. Come spiegano gli esperti di ilmeteo.it, "oggi venti di Maestrale e l'anticiclone Hannibal conquistano il Nord e il Centro con sole prevalente e clima caldo. Temporali si svilupperanno invece su Calabria, Sicilia orientale, Potentino, Materano, e locali sul Frusinate". Domani, al mattino, il cielo sarà molto nuvoloso al Nord. Bel tempo al Centro. Temporali pomeridiani su Calabria e Sicilia orientale, occasionali ancora su Potentino e Materano meridionale.

Il meteo a Giugno: potrebbe essere meno caldo del solito.

Sempre Il Meteo ha azzardato anche una previsione della situazione del prossimo mese di giugno. Anche se è ancora presto per avere dati certi, secondo gli esperti vi sarà una scarsa consistenza anticiclonica. I settori centro occidentali europei e quindi anche il nostro paese, potrebbero essere più frequentemente interessati da moderate circolazioni instabili, in alcuni casi direttamente alimentate da saccature instabili atlantiche, altre volte in isolamento sulla Penisola iberica. Periodi di bel tempo e con l’alta pressione non dovrebbero mancare, a causa di un progressivo e fisiologico innalzamento del fronte stabilizzante subtropicale. Ciò nonostante, non si vedono, nelle simulazioni matematiche, promontori di quelli a radice ben salda, in grado di garantire lunghe fasi di bel tempo.