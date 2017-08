Sarà una settimana doppia faccia dal punto di vista meteo quella che ci apprestiamo a vivere in Italia. Se i primi giorni saranno caratterizzati da una generale rinfrescata grazie a venti settentrionali che porteranno a un abbassamento delle temperature, spostandoci verso il fine settimana, invece, farà capolinea sulla Penisola l'ennesima ondata di calore africano con una nuova impennata delle temperature e l'afa che ci ha accompagnato per gran parte di questa estate

Per la giornata di lunedì, quindi, dopo gli ultimi isolati acquazzoni portati dalla perturbazione dei giorni scorsi in particolare su Basilicata, Calabria e Sicilia, avremo prevalentemente sole e bel tempo ovunque, caratterizzato però da temperature gradevoli. I valori infatti raggiungeranno al massimo i 30-31 gradi sul medio Tirreno e nelle due isole maggiori; nel resto del Paese si resterà invece al di sotto dei 30, con valori inferiori alla media stagionale soprattutto nelle regioni adriatiche.

Situazione analoga anche per le giornate di martedì e mercoledì quando ci sarà tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con venti in aumento che fermeranno le temperature tra 26 gradi e punte di 30-31 gradi. Dalla seconda parte della settimana, però, l’alta pressione riconquisterà ma mano l'Italia e anche se il tempo resterà soleggiato e stabile, le temperature aumenteranno di nuovo portano a un nuova ondata di caldo intenso nel weekend.