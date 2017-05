Come vi stiamo raccontando, dopo un aprile con temperature ben al di sotto della media, dalla seconda settimana di maggio sul nostro Paese è tornato il sole e, complice l’alta pressione, temperature gradevoli o addirittura già “estive”. Un trend che proseguirà anche nei prossimi giorni, sempre grazie all’area di alta pressione proveniente dall’Africa, che influenzerà le temperature determinando però anche una certa instabilità.

E infatti questa mattina al Nord avremo tempo bello al mattino con un peggioramento sensibile dal pomeriggio con temporali in discesa dalle Alpi verso le pianure centro orientali in serata; le temperature si manterranno stabili, con le massime tra 23 e 26 gradi. Al Centro bel tempo pressoché ovunque con qualche addensamento sulla Toscana che comunque non dovrebbe dar luogo a precipitazioni; temperature massime comprese fra i 21 e i 25 gradi. Al Sud l’alta pressione determinerà un’ampia giornata soleggiata, con le temperature che si manterranno piuttosto alte, con massime che oscilleranno tra i 22 e i 27 gradi.

Nella giornata di domani avremo maggiore instabilità al Nord, con cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata e temporali improvvisi in particolare modo nelle prime ore del pomeriggio; le massime saranno piuttosto alte, con punte di 27 gradi al Nord Ovest. Al Centro giornata di grande instabilità, con temporali improvvisi che colpiranno in particolare le zone adriatiche e quelle interne; massime comprese fra 20 e 24 gradi, in leggera diminuzione. Al Sud giornata soleggiata in mattinata, ma con temporali improvvisi nelle aree interne; le temperature si manterranno stazionarie rispetto alla giornata precedente, con le massime fra 22 e 26 gradi.