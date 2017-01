L'ondata di freddo polare che attanaglia la penisola ancora non molla la presa e almeno fino a metà settimana l’Italia dovrà continuare a fare i conti con gelo e maltempo. Fa freddo al Nord, con temperature quasi siberiane registrate sull'Altopiano di Asiago (-32 gradi); mentre al Centro e in Sardegna la neve è caduta abbondante nelle ultime ore tanto da costringere molte amministrazioni a chiudere le scuole. Nevica anche nelle zone terremotate rendendo ancor più difficile la vita degli sfollati. Particolarmente difficile la situazione in Abruzzo, dove centomila persone sono rimaste senza energia elettrica. Principali criticità a causa del maltempo si registrano nel Chietino, nel Teramano e nel Pescarese. Molte scuole sono rimaste chiuse anche oggi.

Le vittime del maltempo – Le temperature artiche hanno inoltre provocato due nuove vittime nelle ultime ore: a Canicattì, nell'Agrigentino, un senzatetto di 53 anni è stato trovato senza vita dai carabinieri mentre un’altra tragedia si è registrata nel primo pomeriggio di lunedì al porto di Giulianova (Teramo). Un uomo di 67 anni è morto dopo essere caduto nelle acque gelide del molo di attracco delle imbarcazioni turistiche. Sembra che l'uomo sia caduto dalla barca mentre stava rinforzando gli ormeggi del suo natante, scivolando sulla superficie bagnata. Qualcuno ha notato che era finito in acqua e ha dato l'allarme ma gli uomini della Guardia costiera lo hanno ripescato il sessantasettenne era in un gravissimo stato di ipotermia. È stato trasferito all'ospedale di Giulianova dove però è arrivato senza vita.

Le previsioni meteo – Secondo gli esperti de ilmeteo.it, a partire da martedì 17 gennaio l'anticiclone presente sull'Europa occidentale tenderà ad allungarsi fino alla Scandinavia. Da qui invierà venti di origine artiche che acquisteranno connotati continentali attraversando l'Europa ed entreranno in Italia provenendo quindi dai Balcani. Masse d'aria gelida continentale inizieranno a invadere il bacino del Mediterraneo. Il freddo dilagherà nei bassi strati dell'atmosfera: la temperatura dell'aria unita al forte vento faranno precipitare le temperature percepite. Con l'arrivo dell'aria gelida dai Balcani, le regioni adriatiche saranno le più colpite con maltempo e neve abbondante in collina.