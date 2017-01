in foto: Per domenica 15 gennaio previsto nuovo "attacco artico"

Le temperature, leggermente in aumento negli ultimi due giorni, torneranno in calo nella giornata di domenica 15 gennaio e si attesteranno su valori di minimo e massimo compreso tra i -8 e i +8° C. Secondo le previsioni di IlMeteo.it il Nord Italia sarà caratterizzato da tempo prevalentemente stabile, mentre su gran parte del resto del paese insisteranno piogge e neve anche a bassa quota. Il nuovo "attacco artico" torna quindi sull'Italia, agevolata dalla bassa pressione nel Sud, dopo un sabato prevalentemente sereno. Il 14 gennaio il sole splende su tutta la Penisola fino al pomeriggio, quando le prime nuvole si mostreranno all'orizzonte e le prime piogge torneranno a bagnare Calabria e Sicilia. In serata cielo nuvoloso ovunque.

Il dettaglio meteo di domenica 15 gennaio.

Nord Italia prevalentemente sereno, dove è possibile prevedere cielo poco nuvoloso solo sul Nord-est. Temperature in lieve calo che durante il giorno faranno registrare una minima di 0° e una massima di 7° C. Nel centro Italia precipitazioni diffuse sul versante adriatico e sparse altrove. Neve a bassa quota anche in Toscana. Temperature tra 1 e 7° C. Nel sud Italia piogge frequenti e neve anche a bassissima quota, specie tra Basilicata, Campania e Puglia. Anche nel Meridione temperature in calo, ma sopra la media del paese, comprese tra o e 10° C. L'instabilità interesserà anche lunedì, sebbene le piogge siano previste meno intense: nel Nord ci saranno sole e freddo, mentre le precipitazioni interesseranno regioni adriatiche e basso Tirreno. Sull'Appennino neve sopra i 300 metri durante il giorno, ma in serata – sul piano di Toscana, Marche e Abruzzo – sono previste nevicate anche a quote più basse.