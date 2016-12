Il freddo tanto annunciato nei giorni scorsi dai meteorologi sembra realmente arrivato. Lo spostamento dell'alta pressione inizia a favorire infatti la discesa di aria fredda verso l'Adriatico centrale e meridionale, poi su tutta la penisola. E il risultato è che la colonnina di mercurio scende sempre più portando a un crollo delle temperature. Nei dettagli, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, il crollo termico si farà sentire soprattutto nelle regioni del Sud della penisola, normalmente abituate a un clima più piacevole. A partire da oggi 29 dicembre si registreranno valori massimi non più alti di 7-9 gradi e minimi vicini a zero gradi. Qualche grado in più si registrerà solo sulle Isole. Al Nord, invece, le temperature subiranno una diminuzione soprattutto nei valori notturni che andranno spesso sottozero con gelate anche in pianura. Al Centro, infine, a partire da oggi le temperature scenderanno fino a raggiungere valori massimi non più alti di 9 gradi e minimi vicini allo zero anche in pianura e anche sotto lo zero in Toscana.

Le previsioni meteo per gli ultimi giorni dell’anno – Nei dettagli, i meteorologi prevedono per oggi 29 dicembre tanto freddo al Centro-Sud per venti di Bora e Tramontana, deboli nevicate localmente a quote pianeggianti su Abruzzo, Molise, vallate della Calabria, monti del Messinese. Cielo coperto al Nord-Est, mentre altrove sarà più soleggiato. Domani 30 dicembre farà ancora molto freddo al Centro-Sud, ma il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Locali nebbie in Pianura Padana, mentre altrove splenderà il sole. Per quanto riguarda l’ultima notte dell’anno, il clima dovrebbe restare freddo ma prevalentemente stabile grazie all’alta pressione e anche il Capodanno 2017 si preannuncia asciutto su gran parte della penisola. Vi è poi la possibilità che entro l’Epifania la neve possa fare la sua comparsa in molte regioni italiane a quote molto, molto basse.