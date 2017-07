Caldo torrido e temperature in continuo aumento con l’anticiclone Caronte, ancora protagonista sulla penisola. I prossimi 4-5 giorni, secondo le previsioni degli esperti del sito Ilmeteo.it, saranno all’insegna del bel tempo prevalente e del caldo sopra la norma in tutto il Paese. Si prevedono temperature massime mediamente sui 33-36 gradi in pianura, ma sono possibili punte di 37-38 gradi un po’ ovunque, anche nelle regioni del Nord, e valori estremi di 41-43 gradi si potranno percepire al Sud e in Sardegna all’inizio della settimana prossima. Persistono, purtroppo, condizioni di grave siccità da Nord a Sud, con elevato rischio incendi in molte località.

Previsioni 20-21 luglio – Nei dettagli oggi, 20 luglio, c’è sole prevalente sull'Italia, ma sono anche attesi temporali, specie dopo metà giornata, su Alpi e Prealpi in estensione anche verso Ovest pianure piemontesi. Domani, venerdì 21 luglio, l’anticiclone Caronte sarà sempre più presente con tanto sole e caldo; previsti rovesci su Alpi e Prealpi, temporali pomeridiani anche su gran parte del Piemonte, sulle pianure occidentali venete e localmente lombarde.

Break all’estate dopo il 25 luglio – Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iilmeteo.it, conferma il break all'estate nel periodo dal 25 al 28-29 del mese. Già nella giornata di lunedì 24 luglio un fronte temporalesco attraverserà parte del Nord, portando rovesci e temporali diffusi su Alpi, Prealpi e medie e alte pianure, specie centro-orientali. Al Centro-Sud invece è previsto ancora molto sole e caldo, con punte di oltre 40 gradi su Puglia, Sicilia e su Sud Sardegna. Entro il 25-26 di luglio, aria più fresca nordatlantica penetrerà in maniera più franca sul Nord Mediterraneo e su gran parte della penisola portando un generale calo termico e temporali su Alpi, Prealpi, al Nord-Est e su aree appenniniche e adriatiche centrali.