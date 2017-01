Come annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, la tregua dal freddo per l'Italia è durata solo poche ore. Da oggi infatti tutta la Penisola è di nuovo alle prese con una ondata di freddo artico che porterà temperature polari e neve e gelo anche in pianura. Già dalle prime ore di domenica,infatti, l'aria fredda proveniente da est ha raggiunto l'Italia e si intensificherà nel corso nelle giornate di lunedì e martedì per poi protrarsi almeno fino a metà settimana. La conseguenza è un importante calo termico diffuso su tutto il Paese e in particolare al Centro Nord, ma anche la formazione in queste ore di una bassa pressione sul Tirreno che porterà maltempo al Centro-Sud con piogge intense e temporali che nelle prossime ore potrebbero far scattare di nuovo l'allarme per criticità idrogeologiche.

Ne dettaglio per la giornata di domenica secondo le previsioni di Il Meteo.it, al mattino son previste veloci nevicate fino in pianura su Umbria, Abruzzo, Lazio e Toscana, con fiocchi possibili anche a Roma misti a neve. Neve in Romagna fino a quote molto basse. Piogge diffuse invece sul resto delle regioni con neve anche a quote inferiori ai 500 metri. Localmente ci potrebbero essere anche grandinate. Per quanto riguarda i venti, si prevedono raffiche fino a 80 km/h sulla Sardegna, venti forti da Nordest in Adriatico. I mari invece saranno molto mossi o localmente agitati con conseguenti mareggiate.

La situazione è destinata a peggiorare anche nelle prossime ore quando l'aria fredda no arriverà più dall'artico ma direttamente dalle steppe siberiane. L'anticiclone presente ora sull'Europa occidentale quindi si unirà a quello russo portando aria gelida su tutto il bacino del Mediterraneo con temperature percepita dal nostro organismo fino a valori ampiamente negativi. Le zone più colpite saranno le regioni adriatiche con maltempo e neve fin sulle coste.