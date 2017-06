Il caldo la farà da padrone in tutta Italia anche nei prossimi giorni. Stando a quanto riferisce ilmeteo.it la giornata odierna continuerà ad essere soleggiata in tutto il paese, con temperature in aumento. La maggiore calura comporterà, tuttavia, un incremento dell'attività instabile sull'arco alpino, soprattutto centro-orientale, con rovesci e temporali diffusi nel pomeriggio di oggi che potrebbero proseguire anche nei giorni prossimi sulle Alpi. Gli acquazzoni saranno maggiormente concentrati sui rilievi di Nordest e su quelli del Piemonte occidentale.

Antonio Sanò, il direttore de iLMeteo.it, fa sapere che le condizioni anticicloniche si protrarranno quasi fino alla fine di giugno e che ci si deve aspettare una ondata di caldo tra le più intense degli ultimi quindici anni. Anzi, da venerdì e verso l'ultimo weekend di questo mese, all'anticiclone Giuda succederà quello più infuocato Caronte il quale traghetterà grandi masse d'aria calda dal deserto algerino-tunisino verso l'Italia. Il caldo si farà rovente da Nord a Sud con punte, nelle temperature massime, fino a 38/39°, in particolare sull'Emilia-Romagna e in Puglia. Possibili locali temporali sui rilievi lucani e di Nordest, più intensi nel corso di Domenica 25. In tutto il resto del paese splenderà un bel sole: sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che quella 2017 potrebbe essere l'estate più calda degli ultimi anni.