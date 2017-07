Sarebbe stato un tragico errore a provocare la morte della signora Graziosa Guadagnin, una anziana donna che si è spenta la settimana scorsa mentre era ricoverata presso l’ospedale all’Angelo di Mestre. I medici avrebbero utilizzato per una trasfusione il sangue di un gruppo diverso da quello della paziente. Un tragico scambio di sacche potrebbe aver portato quindi al decesso della donna. A scrivere della tragica vicenda riportando le conclusioni del dottor Antonello Cirnelli, il consulente medico incaricato dalla Procura di eseguire l'autopsia sul corpo dell’anziana e accertate eventuali responsabilità, è il quotidiano Il Gazzettino.

Al momento non ci sono indagati – L’autopsia sul corpo della signora è stata eseguita nel pomeriggio di giovedì e all’esame hanno preso parte anche i consulenti medico legali nominati dall'ospedale all'Angelo di Mestre, il dottor Daniele Rodriguez di Padova, e quello designato dai familiari della vittima, il dottor Alessandro Zambon. Al momento il pubblico ministero Giovanni Zorzi non ha ancora iscritto nessuno sul registro degli indagati, ma dall'analisi dei dati riportati sulla cartella clinica sarebbe evidente che si è verificato uno scambio di sacche di sangue fatale per la ultranovantenne. Proseguono le indagini per fare chiarezza sull’episodio.