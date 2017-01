L’ondata di maltempo che in queste ore ha colpito la Sicilia ha provocato una vittima. Un uomo è morto annegato dopo essere stato travolto da un torrente esondato per le piogge torrenziali. È accaduto a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava in auto con altre tre persone quando il corso d'acqua ha trascinato via l’auto spingendola fuori dalla carreggiata. Il bilancio è di un morto, mentre le altre tre persone a bordo del veicolo si sono salvate. L’uomo rimasto ucciso, inizialmente considerato disperso, è stato trovato più a valle senza vita. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale, i carabinieri e i sanitari del 118.

Allarme maltempo in Sicilia – L'abbondante pioggia caduta nelle ultime ore ha provocato l'esondazione di alcuni torrenti e la chiusura della statale Palermo-Agrigento nella zona di Lercara Friddi. A Palermo i pompieri sono dovuti intervenire per liberare automobilisti rimasti intrappolati nelle auto bloccate dall'acqua in diverse zone della città. A Balestrate è crollato il belvedere e i massi sono finiti sulla ferrovia. Il traffico ferroviario è stato interrotto. Ma le piogge torrenziali e i forti venti stanno flagellando da ore gran parte dell'isola, in particolare le province di Agrigento, Messina, Trapani, Palermo e Catania.

Oggi scuole chiuse in diverse città dell’isola – In molte città i sindaci hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole. Codice rosso anche a Catania, dove il sindaco Enzo Bianco ha confermato l'ordinanza che prevede che l'attività didattica nelle scuole della città oggi sarà sospesa a scopo precauzionale. Nell'ordinanza si dispone anche il divieto di circolazione dei mezzi a due ruote, che non potranno dunque transitare fino alle 24 di lunedì notte. Scuole chiuse anche nel Messinese: a Barcellona Pozzo di Gotto, Gioiosa Marea, Brolo, Ficarra, Sant'Agelo di Brolo, Patti, Piraino, Sinagra e Montagnareale.

Scuole chiuse anche in Calabria – L'allerta meteo diramato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per la parte meridionale della Calabria e per la parte jonica della regione fino alla provincia di Crotone ha indotto anche qui molti sindaci a disporre, a titolo precauzionale, la chiusura delle scuole per oggi. Resteranno chiusi gli istituti di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone e quelli di quasi tutti i comuni della Locride.