Il maltempo fa due vittime in Abruzzo. A Giulianova, in provincia di Teramo, sono stati infatti individuati e recuperati circa due miglia al largo del porto i corpi di due marittimi che erano a bordo di un peschereccio affondato nel pomeriggio, con ogni probabilità a causa del cattive condizioni atmosferiche. L’imbarcazione – denominata Eliana, un 12 metri che apparteneva alla marineria giuliese – doveva far rientro in porto dopo pranzo. Ma proprio in quel momento il mare era in burrasca a causa del maltempo: in quel momento il vento soffiava a 60 nodo e c'erano onde alte 6 metri.

Le comunicazioni si sono interrotte attorno alle 15.30. I colleghi hanno lanciato l'allarme verso le 17 dopo aver provato invano a contattare i pescatori. Sono così partite le ricerche della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, impegnata con un elicottero e due motovedette. Nel tardo pomeriggio il mezzo aereo ha avvistato i due pescatori, ormai senza vita, a tre miglia e mezza dalla costa. L'imbarcazione non è stata trovata: solo alcuni detriti sono riaffiorati in acqua. Le vittime – secondo scrivono riportano i quotidiani locali – sono il proprietario dell’Eliana, Elio Artone, e il marinaio Claudio Mazza. I loro corpi sono stati trasferiti in porto e poi in obitorio, dove rimarranno a disposizione del pm che ha disposto l’autopsia.

Il cattivo tempo ha flagellato tutto il Nordest – Forti venti, piogge e anche la grandine. Prima nel bellunese e nel vicentino con le prime avvisaglie, in seguito l'ondata di maltempo si è sviluppata in tutto il Veneto. Un nubifragio, accompagnato da una fitta grandinata, ha costretto le squadre dei Vigili del fuoco a numerosi interventi a Mira, Jesolo e Dolo.

Grandinata violentissima a Grottammare dove la spiaggia è diventata bianca – Allagamenti e difficoltà alla circolazione in tutta la riviera. Ingenti i danni anche agli chalet e ad alcune strutture. Sottacqua pure le coltivazioni dell'area vicino alla costa, tra Grottammare e Ripatransone.

Forti temporali e grandine anche in Piemonte – Bersagliate sopratutto tra province di Alessandria e di Asti. Anche qui le ripercussioni sull'agricoltura e, in particolare, ai vigneti sono state ingenti: in alcune zone il 70% della produzione – sottolinea la Coldiretti – è compromessa. E c'è da dire che le piogge non sembrano aver risolto lo stato di grave siccità dei campi: l'acqua per essere assorbita dal terreno deve cadere in modo continuo e non violento come oggi.