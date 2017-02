Da martedì 21 febbraio non si hanno più notizie di Malak, conosciuta anche come Angela, 15enne di origini marocchine, residente a Vittorio Veneto: ieri sera la madre ha lanciato l’appello a “Chi l’ha visto?”, telefonando in trasmissione. I genitori hanno dato l'identikit della ragazzina al momento della sparizione: statura, 1.55, occhi castani, capelli neri, indossava un foulard grigio con fili dorati, giubbotto nero, maglione a righe blu, grigie e bianche, jeans neri, scarpe vans nere, ha con sé una borsa nera.

Malak sarebbe già scomparsa una prima volta, nel 2012, ed era stata ritrovata a Venezia: anche in quell’occasione la madre si era rivolta disperata a Chi l'Ha Visto?, e proprio grazie alla foto trasmessa in tv un passante aveva riconosciuto la bambina e avvertito le autorità. Martedì avrebbe dovuto recarsi a scuola a Conegliano, con l'autobus, ma non è mai entrata in classe. E' stato proprio l'istituto ad informare la famiglia che la studentessa non si era presentata regolarmente a lezione. Da lì i genitori hanno provato a contattare la 15enne senza successo. Quindi la decisione di fare appello alla trasmissione su Raitre.