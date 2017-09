Sono passati ormai quasi quattro giorni da quando Nicole, 14 anni, è sparita. La ragazzina è uscita per andare a scuola, a Macerata, ma in classe non è mai entrata. Col passare delle ore cresce sempre di più l’ansia per la sua sparizione. La giovanissima frequenta la terza media in una scuola pubblica della città. Lunedì sarebbe stato il suo secondo giorno di lezioni, ma nessuno dei suoi compagni l’ha vista. Originaria di Ascoli, era ospite da qualche tempo di una comunità per minori della città.

Le ricerche di Nicole.

Proprio i responsabili di quest’ultima ne hanno segnalato la sua scomparsa, preoccupati per la mancanza di notizie sulla loro assistita. Sono quindi partite le ricerche da parte della polizia, e ieri pomeriggio in prefettura si è svolta una riunione per approfondire il caso e trovare spunti utili per rintracciare Nicole (al momento le autorità non hanno reso noto il cognome della ragazza). In azione gli uomini della Volante dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della questura maceratese insieme ai colleghi della Squadra mobile. Come sempre accade in queste situazioni di emergenza, collaborano alle ricerche anche tutte le altre forze dell’ordine (la segnalazione è stata inoltrata anche ai carabinieri e alla Guardia di finanza).

L'identikit della giovane.

Del caso si è occupato anche ieri sera la trasmissione di RaiTre “Chi l’ha visto?”. Preoccupazione da parte della famiglia della studentessa che spera si tratti solo di una breve fuga adolescenziale. La ragazza è alta 1.60, ha i capelli e gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una felpa banca, dei fuseaux neri e delle scarpe da ginnastica. Come detto, la mattina del 18 settembre si è recata a scuola, ma in classe non è entrata. Ha con sé uno zaino marca “Eastpack” di colore nero – azzurro. Se qualcuno riconoscesse la 14enne o la vedesse da qualche parte deve ovviamente allertare immediatamente le forze dell’ordine.