Sarebbe potuta sfociare in tragedia la lite scoppiata in una famiglia del Parmense. Un uomo di 54 anni, originario della Costa d'Avorio, dopo aver discusso animatamente con la moglie, sua connazionale, ha cosparso di liquido infiammabile la camera da letto dove dormivano anche la sorella di lei e la figlia di 16 anni, appiccando il fuoco. È successo la notte scorsa nel comune di Felino, nella frazione di Poggio Sant'Ilario Baganza. La più giovane ha riportato varie ustioni ed è ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Parma, ma, secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche il padre, che si trova nello stesso nosocomio.

Questo, nonostante le ustioni, ha tentato di fuggire correndo via dalla sua abitazione, ma è stato rintracciato dai carabinieri di Sala Baganza, che erano intanto stati allertati dalla moglie, riuscita a scappare dall'inferno di fiamme, ed è stato immediatamente arrestato. Proseguono le indagini per cercare di capire la dinamica e i motivi alla base del gesto da parte dei militari del Comando provinciale di Parma, coordinati dalla Procura della Repubblica.