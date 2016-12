Sono considerate da molti le “Kardashian canadesi”. Jyoti e Kiran Matharoo, due sorelle di Toronto note soprattutto per i diversi account sui social network. Sono state arrestate a causa di uno scandalo sessuale in Nigeria. Avrebbero fatto uso di foto oscene e in pose di carattere sessuale per estorcere denaro. In particolare sono accusato di aver ricattato il miliardario Femi Otedola attraverso il sito web NaijaGistLive.com e vari account social. Del caso ha finito per interessarsi anche il governo canadese. "Abbiamo fornito i nostri servizi ai cittadini canadesi che sono detenuti a Lagos, in Nigeria", ha detto Kristine Racicot di Global Affairs Canada, che non ha divulgato ulteriori informazioni sul caso. Stando a quanto trapelato da atti ufficiali provenienti dalla Nigeria, Jyoti e Kiran Matharoo "sono ritenute responsabili di avere condotto un comportamento reo di ‘cyberbullismo' nei confronti di 274 persone, per lo più residenti in diverse regioni dell'Africa".

Sembra che la sorelle ricattassero soprattutto politici e uomini d'affari, dopo essere venute a conoscenza delle loro inclinazioni e preferenze sessuali, minacciandoli di diffondere conversazioni e immagini di atti sessuali registrati. Per ottenere la fiducia delle loro vittime, le sorelle Matharoo avrebbero inviato centinaia di selfie e di foto in bikini, abiti scollatissimi o in latex, o in altro abbigliamento in stile bondage. E’ stato il miliardario Femi Otedola a denunciarle. Arrestate a metà dicembre, le Matharoo si sono dichiarate non colpevoli e compariranno in tribunale il prossimo 26 gennaio.