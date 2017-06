Hanno vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016, ma probabilmente la più grande soddisfazione è quella che hanno provato ieri, quando le campionesse della pallanuoto italiana hanno dato prova di coraggio e altruismo salvando la vita ad alcuni bagnanti in difficoltà che rischiavano di annegare. E' successo sulla spiaggia di Borgo Marina di Porto Maurizio, davanti ai Bagni Oneglio. Elisa Queirolo, Rosaria Aiello e Aleksandra Cotti non hanno esitato a tuffarsi per trarre in salvo alcune persone in acqua.

Le vicecampionesse olimpiche si stavano godendo una domenica di meritato riposo dopo la vittoria in una gara amichevole contro la Grecia e prima di riprendere il ritiro a Imperia in vista dei mondiali di Budapest. Tutte le componenti del "Settebello" si stavano rilassando ai Bagni Oneglia. La bandiera era rossa e vigeva quindi il divieto assoluto di balneazione, ma malgrado ciò alcuni sono andati comunque a fare il bagno. Una quattordicenne è stata soccorsa da due bagnini. Quando hanno visto altri due giovani in difficoltà tre delle azzurre si sono tuffate per dare aiuto, riportando tutti sani e salvi sulla spiaggia.

"Al di là della tensione di quei momenti, è stato emozionante rendersi utili in questo modo" ha detto il capitano della squadra Elisa Queirolo. "La cosa più bella è il ringraziamento del ragazzo straniero che mi ha abbracciato, piangendo spaventato per l’accaduto", ha aggiunto Rosaria Aiello. La guarda costiera ha organizzato una cerimonia per ringraziarle.