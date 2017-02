Ha abbandona i figli di 2 e 6 anni da soli per recarsi a fare la spesa e per questo motivo è stata denunciata dai vigili di Trecate, in provincia di Novara. I fatti risalgono allo scorso 1° febbraio: gli agenti della polizia municipale erano intervenuti in via Boito dopo la segnalazione di un bambino piccolo scalzo e con indosso solo un paio di pantaloni e una maglietta. Il bimbo, solo ed apparentemente smarrito, è stato subito soccorso dai vigili urbani, grazie anche alla collaborazione di una cittadina e dei servizi sociali. Dopo i controlli di rito, la polizia municipale è riuscita ad identificare la casa in cui risiede il bimbo, scoprendo che in quel momento in casa vi era soltanto la sorellina di sei anni, che si era addormentata. La madre, infatti, si era allontanata da casa per fare la spesa, lasciando i due figlioletti completamenti soli nell'appartamento con la porta aperta ed è rientrata dopo quasi due ore. Si tratta di una senegalese di 35 anni denunciata per abbandono di minore.