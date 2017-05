Per l'amministrazione comunale ci sarebbero troppi turisti che bivaccano tra le stradine del centro e davanti alle chiese dando una immagine non bella della città, per questo, seguendo l'esempio di altre città turistiche italiane, anche Firenze ha deciso di correre ai ripari dichiarando guerra ai visitatori che recano danno al decoro urbano. Invece di multe e controlli capillari che richiederebbero molte risorse in termini di uomini e mezzi, per contrastare gli antiestetici bivacchi nel capoluogo toscano il sindaco Dario Nardella ha escogitato una trovata molto particolare: annaffiare con l'acqua marciapiedi e sagrati delle chiese in modo da evitare che i turisti si possano sedere.

"Passeremo nelle ore di pranzo sia sulle gradinate delle chiese che sui marciapiedi delle strade dove ci sono più alimentari per bagnare e pulire i marciapiedi", ha spiegato infatti Nardella intervenendo a Lady Radio, aggiungendo: "Se il turista vorrà sedersi si bagnerà, anche se forse avremo qualche turista in meno a bivaccare sui marciapiedi". La trovata dunque non riguarderà tute le ore del giorno ma si concentrerà nelle ore dove più alta è la possibilità che i turisti si fermino a mangiare qualcosa in strada dando il via ai bivacchi.

"Non è che useremo sistole o idranti contro i turisti, siamo persone civili, stiamo lavorando con Alia (la società di gestione dei rifiuti) per bagnare non negli orari serali ma durante il giorno, in particolare nelle ore in cui si pranza, a partire dalle gradinate delle chiese del centro, prese d'assalto da turisti poco civili che le imbrattano mangiandoci e bevendo e questo non va bene" ha rassicurato infatti il primo cittadino di Firenze, concludendo: "Opereremo sia con la polizia municipale sia con Alia: faremo questo esperimento e vedremo quali saranno gli effetti".