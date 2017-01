Dopo le polemiche scoppiate la scorsa estate in seguito alla pubblicazione di una vignetta satirica sul terremoto che ha colpito il Centro Italia, un altro disegno dedicato al nostro paese è apparso sulla rivista francese Charlie Hebdo. La vignetta, firmata da Juin, raffigura la morte sugli sci, con due falci al posto delle racchette. Sullo sfondo rosso si vedono alberi e case volare via, e si legge la scritta "Italia, la neve è arrivata. Ma non per tutti". Il riferimento è alla valanga che ha travolto l'hotel di Rigopiano.

Pochi mesi fa la vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto di Amatrice aveva creato un vespaio di reazioni e polemiche. Il disegno si intitolava "sisma all'italiana", e raffigurava le vittime come se fossero piatti di pasta: "penne al sugo di pomodoro, penne gratinate, lasagne". Il Comune di Amatrice ha addirittura depositato una denuncia-querela per diffamazione aggravata nei confronti del giornale. "Si tratta di un macabro, insensato e inconcepibile vilipendio delle vittime di un evento naturale. La critica, anche nelle forme della satira, è un diritto inviolabile sia in Italia che in Francia, ma non tutto può essere ‘satira' e in questo caso le due vignette offendono la memoria di tutte le vittime del sisma, le persone che sono sopravvissute e la città di Amatrice", aveva detto il legale rappresentante dell'amministrazione.

Le critiche sono state tali che addirittura la Francia aveva espresso una posizione ufficiale, prendendo le distanze da quanto pubblicato dal giornale: "Le opinioni espresse dai giornalisti sono libere. Il disegno pubblicato da Charlie Hebdo non rappresenta assolutamente la posizione della Francia".

In seguito la rivista aveva pubblicato una seconda vignetta, proprio per rispondere alle accuse e alle polemiche. "Italiani! Non è Charlie Hebdo che costruisce le vostre case, è la mafia!", si leggeva nel disegno, raffigurante una persona insanguinata che cerca di uscire dalle macerie.