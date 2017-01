Tra i dispersi della tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola c’è anche un giovane immigrato senegalese, Faye Dame, in possesso di un permesso di soggiorno e regolarmente assunto nella struttura travolta dalla valanga. Lo hanno appurato gli investigatori che hanno confermato come il giovane fosse nell'albergo abruzzese al momento della tragedia. Il nome del ragazzo è entrato nella lista dei dispersi stilata dai soccorritori solo dopo diverse ore di ricerche e dopo che la sua presenza è stata segnalata da una coppia scampata al dramma e successivamente confermata dal direttore della struttura. Faye lavorava da molto tempo all’Hotel Rigopiano e uno zio residente a Montesilvano ha spiegato che subito si sono allarmati quando hanno saputo di quanto accaduto. “Nessuno ci ha chiamato, siamo venuti a chiedere informazioni, ma ancora non si sa niente. Hanno il nostro numero e ci faranno sapere quando ci saranno novità. Mio nipote lavorava nell’hotel come dipendente, da oltre 4 anni. Noi aspettiamo qui per avere altre informazioni”, ha raccontato il parente del giovane dipendente dell’hotel.

La fidanzata del senegalese: "Pronta a sposarlo" – A parlare in queste ore di Faye è anche una donna, la fidanzata dell’uomo disperso. Anche lei ha detto che per il momento non è stata confermata la morte dell’uomo e che per questo spera ancora di vederlo estrarre vivo dalle macerie dell’albergo. La donna ha anche detto che Faye le aveva chiesto di sposarlo due mesi fa ma che lei non gli aveva detto subito di sì. “Se me lo riportano me lo sposo in pronto soccorso, se non posso parlargli il sì glielo scrivo su un pezzo di carta”, ha detto ora la donna. Il giovane disperso in Senegal ha una compagna e due figlie.