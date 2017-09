Tra i corridoi della Camera dei deputati ieri si aggirava anche un ‘ospite’ particolare e sicuramente non atteso. A segnalare la sua presenza è stata la deputata Nunzia De Girolamo. Non parliamo di un politico o di qualche personaggio che solitamente non frequenta il palazzo di Montecitorio, bensì di uno scarafaggio che si muoveva tra i tappeti e i muri del prestigioso palazzo che ospita i deputati della Repubblica.

La De Girolamo non si è limitata ad avvisare gli altri esponenti di Forza Italia della Camera, ma ha persino fotografato lo scarafaggio che si aggirava tra i corridoi di Montecitorio. “Ma vi pare normale che abbiamo gli scarafaggi a Montecitorio?”, ha scritto alle sue colleghe su WhatsApp, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera. Da lì nasce una conversazione tra le deputate forziste. C’è chi si limita a commentare solamente con un “Nooooo…”, come Katia Polidori. E chi chiede subito provvedimenti come Fucsia Nissoli Fitzgerald: “Che schifo! Bisogna far disinfettare!".

Nella chat interviene anche un deputato, Francesco Paolo Sisto, sollecitato da Stefania Prestigiacomo: “Colleghi maschi reagite pure voi!”, aveva chiesto la deputata nella chat. Sisto, allora, scrive: “Dettagliata relazione al Collegio dei Questori, con accluse immagini. Valutiamo attentamente se dare pubblicità”.

Ma lo sconforto delle deputate e dei deputati di Forza Italia non si limita alla vicenda dello scarafaggio. Mara Carfagna, infatti, risponde su WhatsApp: “Veramente pure i topi al parcheggio”, segnala uno dei volti noti di Fi. A rispondere sono anche altre colleghe di partito, come Annagrazia Calabria: “Manda tutto al questore Fontana”, anche lui esponente forzista. E di nuovo la Prestigiacomo commenta: “Schifooo! Pure gli scarafaggi”.