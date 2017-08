Missile della Corea del Nord sorvola lo spazio aereo del Giappone prima di rompersi in 3 pezzi e inabissarsi in mare. La Corea del Nord ha lanciato un altro missile, dalle caratteristiche per ora non identificate, verso il mar del Giappone. Lo scrive l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Gli ultimi lanci-provocazione del regime di Kim Jong-un risalgono a due giorni fa quando, nella notte tra venerdì e sabato in Europa (sabato mattina a Pyongyang) tre missili balistici a corto raggio sono stati lanciati nell'arco di 30 minuti: uno è esploso subito, gli altri due hanno percorso circa 250 chilometri.

Fonti militari sudcoreane hanno confermato il lancio da parte della Corea del Nord del missile balistico che, affermano, ha sorvolato il Giappone nella zona della città di Hokkaido, nel Nord del paese. Il premier giapponese Shinzo Abe ha dichiarato che farà il massimo sforzo per proteggere la popolazione del Giappone e che il razzo ha sorvolato lo spazio aereo giapponese.

Il missile balistico lanciato dal regime di Pyongyang è caduto spezzandosi in tre pezzi nel Mar del Giappone. Lo riferiscono la Bbc e la tv pubblica giapponese. Quest'ultima ha anche riferito non ci sono segni di danni sul territorio giapponese.