La Commissione europea torna a strigliare l'Italia e a chiedere celermente una manovra di bilancio per correggere i conti pubblici del Paese che sia pari almeno allo 0,2% del Pil entro il prossimo mese di aprile, pena l'istituzione di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. La comunicazione, contenuta nel "Rapporto sul debito" diramato stamane dalla Commissione, sostanzialmente esorta il governo Gentiloni a varare "in modo credibile" le misure richieste ormai da settimane da Bruxelles e anticipa che nel caso in cui il Paese non rispetterà le regole del debito stabilite dai trattati europei, la Commissione potrebbe decidere di procedere con l'attivazione della procedura d'infrazione per disavanzi eccessivi, decisione che però potrà essere presa solo dopo il mese di maggio, ovvero dopo la pubblicazione delle previsioni di primavera 2017.

"A meno che le misure strutturali aggiuntive pari almeno allo 0,2% del Pil che il governo si è impegnato ad adottare al più tardi nell’aprile 2017 siano attuate in modo credibile entro quella data per ridurre il divario e garantire la conformità al braccio preventivo nel 2017, il criterio del debito stabilito dal trattato e dal regolamento n. 1467/1997 dovrebbe essere considerato non soddisfatto", si legge nella nota allegata al rapporto della Commissione.

"Tuttavia la decisione di raccomandare l’avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi sarà presa solo in base alle previsioni di primavera 2017 della Commissione, tenendo conto dei dati sui risultati di bilancio per il 2016 e dell’attuazione degli impegni di bilancio assunti dalle autorità italiane nel febbraio 2017″, prosegue Bruxelles, sottolineando che rispetto al passato, la spinta per le riforme strutturali si è indebolita dalla seconda metà del 2016. Secondo la Commissione europea, infatti, in Italia permarrebbero ancora "importanti lacune, in particolare sulla concorrenza, la tassazione, la lotta alla corruzione e la riforma della contrattazione collettiva" e nel Paese "gli sviluppi interni (le vicende politiche post-referendum costituzionale ndr) hanno rallentato l’adozione di nuove riforme e si osserva un marcato rallentamento nell’attuazione delle riforme strutturali in linea rispetto agli impegni".