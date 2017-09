Khorramshahr: è questo il nome del missile balistico testato nella giornata di ieri dall'Iran, in un'esercitazione che è destinata a far discutere e a sollevare le ire degli Stati Uniti. Il razzo razzo era in verità stato mostrato al pubblico per la prima volta nel corso di una parata militare a Teheran in occasione della ‘Settimana della Difesa Sacra' che commemora la guerra con l'Iraq degli anni Ottanta.

Trump: "L'accordo sul nucleare con l'Iran è imbarazzante"

L'emittente televisiva Irib ha mostrato le immagini del lancio, avvenuto ieri non certo a sorpresa. Dopo l'annuncio del presidente Hassan Rohani di rafforzare le "capacità militari" iraniane e in particolare il suo programma di sviluppo di missili balistici, il test era atteso da tutti gli osservatori internazionali, che non hanno esitato a giudicarlo una sfida al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha messo in discussione l'accordo sul nucleare con Teheran, da lui definito "imbarazzante", imponendo nuove sanzioni.

Rohani: "Il nostro potere militare non è progettato per attaccare altri Paesi"

Il test missilistico va letto come una risposta dell'Iran, che più volte ha rassicurato: "Il nostro potere militare non è progettato per attaccare altri Paesi". Una frase che avrebbe dovuto rassicurare Arabia Saudita e soprattutto Israele, ma che a quanto pare non è stata sufficiente a placare le tensioni. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York, il presidente americano Donald Trump ha denunciato l'accordo nucleare con l'Iran e il suo programma di balistica, definendolo ‘imbarazzante'. E replicano l'altro ieri fa ai giornalisti che gli domandavano se avesse deciso la strategia degli USA sull'ipotesi di un'uscita dall'accordo sul nucleare, il repubblicano aveva risposto: "ho deciso", senza aggiungere dettagli.