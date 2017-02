Un incidente che ha dell’incredibile quello avvenuto all’aeroporto di Charlotte in North Carolina, dove un aereo della American Eagle in fase di decollo ha urtato un cervo che attraversava la pista. Il velivolo, con a bordo 44 passeggeri diretti a Gulfport, Mississippi, è decollato ugualmente ma l’ala si è danneggiata ed è cominciato a fuoriuscire carburante. Il comandante ha così deciso subito di virare e tornare indietro. L’atterraggio non ha avuto problemi.

Una volta a terra sono comunque scattate le misure di emergenza per un principio di incendio che ha reso necessario l'intervento del personale che ha spruzzato schiuma sul velivolo per precauzione. Il pilota del volo 5320 ha comunicato la situazione poco prima di mezzogiorno di mercoledì 15 febbraio. La compagnia aerea ha detto che i passeggeri sono stati condotti di nuovo al terminal e fatti salire su un altro aereo.

“Stavamo decollando e ad un certo punto abbiamo sentito questo rumore, come di un pneumatico che esplode” ha detto il passeggero Antonio Bucca. “Quando ci hanno detto che l’aereo era stato colpito da un cervo, non potevo crederci” ammette l’uomo. "Quando siamo atterrati, c'erano ambulanze, camion dei pompieri, poliziotti, ed elicotteri fuori l’aereo ", ha detto Bucca. Alla fine per i passeggeri solo tanto paura, nessuno infatti è rimasto ferito.