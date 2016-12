Momenti di panico ieri in provincia di Bari, dove un bambino di poco meno di due anni è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Giovanni XXIII dopo aver accidentalmente ingoiato una gomma da masticare, che gli ha bloccato la respirazione ed ha rischiato di farlo soffocare. L’episodio si è verificato mentre il piccolo, insieme ai suoi familiari, si trovava al centro commerciale Bariblu di Triggiano.

Quando si sono accorti di quello che stava accadendo la madre e il padre del bambino hanno immediatamente chiamato i medici del 118, che fortunatamente sono arrivati in tempi rapidi ed hanno subito tentato di espellere il corpo estraneo con le classiche manovre. Il piccolo, che ha avuto anche un arresto cardiaco in quei concitati minuti, è stato quindi trasportato con la massima urgenza all’ospedale pediatrico, dove è stata rimossa la gomma da masticare. “Al momento – spiega il personale del Giovanni XXIII – si trova in coma farmacologico ed è impossibile quantificare la presenza di eventuali danni cerebrali”. Il piccolo, dunque, non è ancora fuori pericolo e la possibilità che l'incidente possa avergli provocato danni permanenti, visto il mancato apporto di ossigeno al cervello per un tempo prolungato, è assai concreta.