Un giovane motociclista di Cuneo è morto questa mattina in un incidente stradale in Francia. La vittima è Alessandro Turchi, uno studente di ventidue anni che fra appena quindici giorni avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea al Politecnico di Torino. La notizia del drammatico incidente, confermata dalla gendarmerie del Dipartimento dell’Alta Provenza, è stata riportata dai media locali. L’incidente mortale è avvenuto a Barcelonnette, sulla route départementale della Valle dell’Ubaye, pochi chilometri dopo il confine italiano del Colle della Maddalena. Alessandro si trovava insieme a un gruppo di amici, tutti in moto.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale – Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il giovane italiano era in sella alla sua Ducati Monster quando, a pochi chilometri da Barcelonnette, si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto. Inutili i soccorsi da parte dell’équipe medica del 118 francese. Alessandro sarebbe morto sul colpo dopo l’incidente. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente è al lavoro la gendarmerie del Dipartimento dell’Alta Provenza, che si sta occupando dei rilievi. Il ragazzo lascia la madre Paola, il padre Fabio e il fratello minore Andrea. La famiglia, molto conosciuta e stimata a Cuneo, si sta recando in Francia per le formalità del caso.