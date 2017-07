Giorgio Armstrong Custero, deputato del Partito Democratico, ha proposto di limitare l'accesso dei sardi agli spazi pubblici per favorire il turismo ed evitare che gli autoctoni provochino problemi agli stranieri paganti. Questa mattina, sul suo profilo Facebook, l'onorevole Custero ha pubblicato un post spiegando la sua proposta: "Piena solidarietà al turista bolognese che non ha potuto rilassarsi per via dei troppi sardi in spiaggia. È un problema che ho notato anche io da diverso tempo: intere porzioni del litorale occupate da sardi e pochissimo spazio per i turisti che sono gli unici a portare soldi nell’economia locale. Andrebbero limitati gli spazi a cui possono accedere i sardi, ci vorrebbero delle riserve come quelle degli indiani d’America”.

La vicenda di cui parla Custero riguarda una recensione lasciata da un turista bolognese su Tripadvisor. Il signore in questione ha raccontato di essersi trovato male in Sardegna a causa dei residenti che, a suo dire, avrebbero in massa occupato le spiagge più belle di Villasimius rubando posto ai turisti paganti. La proposta di Custero ha scatenato un'ondata di indignazione sul Web e moltissimi sardi in queste ore stanno protestando contro il fantomatico onorevole razzista. L'onorevole dem Custero, però, non esiste e la proposta di costruire riserve destinate agli autoctoni sardi altro non è che una bufala diffusa dal sito satirico radiolimbara.altervista.org, portale nato per farsi beffe dei cosiddetti analfabeti funzionali, intenzione chiaramente dichiarata nel disclaimer presente in calce al sito: "Tutti gli articoli son da considerarsi come ironici o satirici, non corrispondono a verità e sono completamente frutto della nostra fantasia. Se ci avete creduto, e li avete presi per veri, complimenti! rientrate nel 47% di persone afflitte da analfabetismo funzionale in Italia!".

Di seguito il testo completo dell'articolo bufala