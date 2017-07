Potrebbe appartenere a Simone Scheuer Souza – la marittima brasiliana di trentasei anni scomparsa lo scorso giugno dalla nave da crociera Musica della Msc – il corpo individuato mercoledì in zona Lignano Sabbiadoro e recuperato dalla capitaneria di porto di Grado. I vestiti sarebbero gli stessi che Simone indossava il giorno della sua scomparsa ma le condizioni in cui è stato trovato il cadavere non permettono di avere la certezza che sia lei per cui sarà necessario procedere con l’autopsia.

Simone Scheuer Souza scomparsa dalla nave Msc Musica.

Il ritrovamento della donna, che sulla nave Msc lavorava come addetta alle pulizie, potrebbe segnare una svolta nelle indagini: nei giorni scorsi la Procura di Brindisi aveva aperto un’inchiesta per omicidio volontario nei confronti di ignoti. Sulla scomparsa di Simone indaga il pm di Brindisi Milto Stefano De Nozza che ha delegato accertamenti alla polizia di frontiera. Simone Scheuer Souza era scomparsa mentre la nave da crociera, partita da Venezia e diretta a Brindisi, si trovava al largo di Pescara. Era il 19 giugno. A lanciare l’allarme era stata una collega della trentaseienne brasiliana, preoccupata non vedendola arrivare al lavoro.

La scomparsa di Simone e l'appello dei familiari.

Prima le ricerche a bordo della nave e poi quelle in mare avevano dato esito negativo. Gli investigatori hanno sottoposto a sequestro tutto quanto è stato rinvenuto nella cabina della donna e nel frattempo sono state ascoltate alcune persone vicine alla brasiliana scomparsa. “Voglio sapere cosa è successo a mia figlia. Siamo preparati a tutto, ma voglio sapere cosa le è successo, perché una persona non scompare nel nulla”, l’appello lanciato dall’altra parte dell’oceano dalla madre di Simone. Secondo i familiari della donna, la trentaseienne stava vivendo un periodo sereno ed era felice per il suo lavoro sulla nave da crociera. Anche per questo i parenti avevano escluso l’ipotesi del suicidio.