L'europarlamentare del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani, eletto nelle file di Forza Italia, è stato eletto presidente del Parlamento europeo con 351 voti, battendo lo sfidante del Partito Socialista Europeo Gianni Pittella e subentrando a Martin Schulz. Lo scontro tra i due eurodeputati italiani è stato arduo: durante i primi tre scrutini nessuno dei due sfidanti ha mai raggiunto la maggioranza assoluta, portando il parlamento ad arrivare dunque all'elezione al quarto scrutinio, ovvero al ballottaggio con maggioranza semplice. Per permettere a Tajani di raggiungere la presidenza, i gruppi parlamentari Ppe e Alde hanno siglato una sorta di accordo di cooperazione, con lo scopo di riuscire a mettere insieme i voti necessari all'elezione: Guy Verhofstadt, candidato liberale proposto dall'Alde, si è ritirato dalla corsa all'inizio della seduta, permettendo dunque ai voti dell'Alde di convergere sul candidato del Ppe. "L'Europa è in crisi. Una coalizione pro europea è necessaria. Per questo Ppe e Alde, al di là delle loro differenze ideologiche, hanno deciso di lavorare insieme strettamente e offrire una piattaforma comune come punto di partenza per questa cooperazione pro europea", ha sottolineato il presidente dell'Alde, spiegando l'accordo.

Al primo scrutinio Antonio Tajani risultava essere avanti con 274 voti, mentre Pittella toccava quota 183 voti. Essendo però 683 i voti totali validi, il candidato per essere eletto avrebbe dovuto raggiungere soglia 342. Nulla di fatto anche al secondo scrutinio, dove Tajani ha totalizzato 278 voti, mentre Pittella ha raggiunto quota 200. Al terzo scrutinio la situazione cambia di poco: 291 per Tajani, 199 per Pittella. Solo al ballottaggio, dunque, con il definitivo sostegno dell'Ecr arrivato però sul filo del rasoio dopo il rifiuto inizialmente opposto dal candidato presidente dei Conservatori europei Stevens, l'elezione si è definitivamente sbrogliata sancendo la nomina dell'europarlamentare di Forza Italia a presidente del Parlamento Ue. "Credo nell'Europa, ma abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di un parlamento forte, di un buon presidente, un buon portavoce che lavori per tutti, un presidente che non sia un primo ministro, ma che abbia esperienza per difendere la libertà del parlamento di fronte a Commissione e Consiglio", ha dichiarato Tajani in plenaria prima del voto.

Chi è Antonio Tajani, il nuovo presidente del Parlamento europeo.

Antonio Tajani, classe 1953, è un politico italiano eletto eurodeputato per la prima volta nel 1994, nelle file di Forza Italia. Laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, Antonio Tajani – sposato e padre di due figli – è stato prima ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, specializzato in difesa aerea, e successivamente è divenuto giornalista parlamentare, conduttore Rai e responsabile della redazione romana del quotidiano Il Giornale. Cresciuto politicamente nel Fronte Monarchico Giovanile, nel 1994 Tajani è tra i fondatori della prima Forza Italia. Durante il primo governo Berlusconi, Tajani è stato portavoce del presidente del Consiglio. Nel 2001, invece, si candidò a sindaco di Roma, ma venne sconfitto al ballottaggio da Walter Veltroni. Nel corso della sua carriera politica ha ricoperto per 6 anni, dal 2008 al 2014, il ruolo di Commissario europeo con delega ai trasporti prima e all'industria poi nella Commissione Barroso I e II, ricoprendo inoltre la carica di vice-presidente. Oltre all'italiano madrelingua, Tajani parla inglese, francese e spagnolo.