Il fenomeno della Blue whale, il sadico ‘gioco' online che induce i soggetti vulnerabili a farsi del male volontariamente e conduce alla morte, ha riportato il dibattito pubblico sul tema del suicidio e dell'autolesionismo in età giovanile.

I dati.

I dati Telefono Azzurro ci restituiscono uno scenario preoccupante nell’ultimo quadrimestre. Stando ai dati delle Linee di ascolto, fenomeni quali l’autolesionismo, pensieri suicidari e tentativi di suicidio sono estremamente ricorrenti: nel solo primo quadrimestre l’Associazione ha gestito 59 casi di atti autolesivi, 43 di ideazione suicidaria e 9 di tentativo di suicidio. Se questo trend dei primi mesi del 2017 venisse confermato anche per il resto dell'anno, allora i casi per queste tre motivazioni risulterebbero in aumento rispetto l’anno passato.

Circa 1 caso gestito su 2 riguarda richieste di aiuto ricevute per atti autolesivi (49% dei casi): spesso i ragazzi si provocano dolore fisico, come ad esempio il cutting (pratica di infliggersi dolore fisico tagliandosi) per fare emergere e gestire un dolore psicologico interiore che non riescono ad esprimere in altro modo. Il 43% dei casi ha riguardato episodi di ideazioni suicidarie e, nell’8% dei casi gli operatori di Telefono Azzurro hanno gestito casi di tentativi di suicidio.

Chi sono i soggetti a rischio.

Nella maggior parte dei casi segnalati a Telefono Azzurro, la persona coinvolta nella richiesta di aiuto è una ragazza (più dell’80% dei casi), nella maggior parte dei casi adolescente (61,4% dei casi, tabella 2). In un caso su 3, però, la richiesta di aiuto riguarda anche preadolescenti (37,9% dei casi): il fenomeno coinvolge ragazzi e ragazze sempre più giovani.

Sei consigli per non farsi del male

A fronte di un trend in aumento nel 2017, come sottolineato da Telefono azzurro, l'associazione che assiste i minori in difficoltà ha diffuso un vademecum rivolto ai più giovani per aiutarli a proteggersi.

Se stai pensando al suicidio o ti fai del male