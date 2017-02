Macabro ritrovamento questa mattina in un'abitazione del Grossetano. All'interno della sua casa, riverso a terra sul pavimento, giaceva il corpo senza vita di una donna di 68 anni che, dalle prime verifiche, sarebbe stata uccisa per strangolamento. La vittima si chiamava Edwige Anna Costanzo, una donna che viveva in quella stessa casa, un palazzo all'Argentario, alla periferia di Porto Santo Stefano, col marito con cui si era sposata da un anno e mezzo in seconde nozze. Il rinvenimento del cadavere nelle prime ore del mattino è avvento da parte degli stessi carabinieri di Porto Santo Stefano, in provincia di Grossetto, che si sono recati in casa della signora, un appartamento al secondo piano nella zona di Pozzarello, dopo aver ricevuto una segnalazione telefonica.

A lanciare l'allarme sarebbero stati dei vicini che hanno chiamato 118 e le forze dell'ordine che, però, quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora. La 68enne aveva segni evidenti di violenza che sin da subito hanno lasciato pochi dubbi agli inquirenti sulle cause della morte. Sul posto anche i Ris dei carabinieri per i rilievi del caso. Dai primi accertamenti del medio legale, la donna sarebbe stata strangolata con il cavo del computer e lasciata a terra.

Per il delitto i carabinieri della compagnia di Orbetello, dopo ore di ricerche, hanno fermato il marito della donna, il 70enne Alberto Novembri che sembrava essere sparito nel nulla. Secondo le prime notizie, sarebbe stato proprio lui a rivelare il delitto ad un amico di famiglia, un tabaccaio ascoltato dai carabinieri, chiamandolo al telefono e confessando di aver ucciso la donna prima di dileguarsi. I militari dell'arma si sono messi sulle sue tracce coordinati dal pm Maria Navarro, a cui sono state affidate le indagini, e lo hanno individuato sul treno Roma Termini-Pisa all'altezza di Capalbio mentre stava tornando verso Orbetello. Secondo una prima ricostruzione, il 70enne avrebbe preso un pullman diretto verso Roma dopo il delitto ma poi avrebbe deciso di tornare verso casa.