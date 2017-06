Ha destato molte perplessità l’identificazione di un attivista e del portavoce di Amnesty International dopo il flash mob in occasione della giornata del rifugiato. Come vi abbiamo mostrato, infatti, l’intervento degli agenti è avvenuto secondo modalità molto discutibili e si è concluso con la richiesta di “dissociarsi” dalla critiche rivolte al decreto che porta la firma del ministro dell’Interno Minniti e della Giustizia Orlando.

Ora interviene anche Arturo Scotto, deputato di Mdp – Articolo 1, con una interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti urgenti al Governo. Ecco cosa dichiara Scotto in una nota

“Durante un flash mob di Amnesty International, un attivista è stato identificato dalla Digos perché stava criticando in piazza il decreto Minniti-Orlando. Un fatto gravissimo per il quale ho deciso di chiedere immediatamente conto attraverso un’interrogazione urgente al Ministro Minniti. Da quando esprimere un’opinione comporta l’identificazione da parte delle forze di polizia? E’ un reato contestare in Italia? Queste sono pratiche inaccettabili nel nostro Paese. Guardando il video di Fanpage, che ha denunciato l’accaduto, sorprende anche la richiesta di un funzionario della Digos al portavoce di Amnesty Riccardo Noury di dissociarsi dalle parole dell’attivista. Precedente gravissimo e pericoloso. Il Ministro dovrà rispondere in Parlamento di questa pagina di oscurantismo e di sospensione dei diritti costituzionali”