Tragedia in spiaggia nella giornata di lunedì lungo le coste di Grado, in provincia di Gorizia. Una donna si è sentita improvvisamente male mentre si trovava in spiaggia nella città costiera friulana ed è morta poco dopo proprio a causa del malore, sotto gli occhi impotenti dei familiari e degli altri bagnanti. La vittima è un'anziana signora di 89 anni che si è accasciata improvvisamente a terra senza più riprendersi. Per lei infatti sono stati inutili i soccorsi dei bagnini e dei sanitari del 118 giunti sul posto per tentare la rianimazione.

La signora, originaria di Busto Arsizio ma residente a Milano, era in vacanza a Grado con il figlio. Dopo l'allarme, poco prima delle 13, sul posto oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i Carabinieri e gli uomini della capitaneria di porto che ora devono ricostruire esattamente quanto accaduto. Secondo i primi accertamenti sanitari, alla base del malore mortale potrebbe esserci un colpo di calore che ha colpito la donna mentre si trovava sul bagnasciuga. Per lo stesso motivo lo scorso 4 luglio, sempre a Grado, era morta un'altra donna di 86 anni, anche lei colta da malore mentre si trovava in spiaggia.