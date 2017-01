Giallo in Calabria: ucciso un ragazzo di 22 anni, ferito gravemente il fratello

La vittima si chiamava Rosario Mazza, mentre il ferito è il fratello minore Simone. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dei fatti: l’omicidio e il ferimento non sarebbero avvenuti nel corso di una lite come si era appreso in un primo momento, ma i due giovani sarebbero stati vittime di un agguato.