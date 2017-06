Il calvario di Gessica Notaro non è terminato. La 28enne riminese sfregiata con l'acido il 10 gennaio ieri ha passato cinque ore e mezzo sotto i ferri. L’aggressione di cui deve rispondere il suo ex Edson ‘Eddy' Tavares, 29enne di Capo Verde, le è infatti quasi costata un occhio e ieri la giovane è stata sottoposta al trapianto di cornea. "Anche se l'intervento è andato bene, non si sa se e come potr recuperare la vista – ha detto al Resto del Carlino il suo agente, Mauro Catalini – i medici in questo momento non si sbilanciano, anche perché Gessica si dovrà sottoporre a nuove cure e probabilmente anche ad altre operazioni".

Gessica ha paura di non riuscire a vedere più come prima, ed è provata dalla lunga operazione di lunedì.L'intervento all'occhio sinistro è andato quindi tecnicamente bene. E appena tornerà in forze, la ragazza- modella, showgirl e cantante – tornerà all'acquario di Rimini per lavorare con i leoni marini: anche se non potrà più nuotare in vasca con loro, come ha fatto fino al 2016, Gessica quest’estate sarà la presentatrice di tutti gli spettacoli serali. “È da mesi che si prepara per potere tornare a lavorare insieme a noi – assicura Massimo Gabellini, direttore dell’Acquario –. È già venuta diverse volte nella struttura, ha già avuto contatti con gli animali, insieme abbiamo definito gli spettacoli. Per lei essere di nuovo all’Acquario è un po’ riprendersi la sua vita di prima, tornare finalmente alla normalità”.

Nei confronti di Tavares è invece in corso il processo per stalking, mentre il 12 luglio i giudici di Rimini dovranno decidere sulla richiesta di rito abbreviato per l'agguato con l'acido, presentata dai legali dell'imputato. Molto probabilmente Gessica, difesa dagli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi, quel giorno sarà in aula.