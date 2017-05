"Unisciti con me ai #LOVYfighters". Con un nuovo post sul suo profilo facebook, corredato da una fotografia, Gessica Notaro torna a promuovere la campagna contro la violenza sulle donne chiedendo di acquistare la t-shirt "LovyFighters" o la borsa "Lovy", entrambe creazioni dello stilista Trussardi a sostegno della fondazione Doppia Difesa, organizzazione ideata Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno che si propone di aiutare coloro – donne in particolare – che hanno subito discriminazioni, violenze e abusi ma non hanno il coraggio, o le capacità, di denunciare i responsabili.

La Notaro, come si ricorderà, è stata vittima di un incredibile episodio di violenza. La donna venne aggredita dal suo ex compagno Edson ‘Eddy' Tavares in una strada di Rimini: l'uomo la incontrò una sera e le gettò in faccia una bottiglia di acido, provocandole gravissime ustioni e costringendola a una vita di sofferenze, tra il ricovero in ospedale, gli interventi chirurgici e più di recente la decisione di mostrare al mondo il suo volto e quali possono essere le conseguenze dell'odio di un uomo per una donna.

L'ex della Notaro, presunto autore dell'aggressione, ha tentato il suicidio.

Proprio nei giorni scorsi è trapelata la notizia Edson ‘Eddy' Tavares, il presunto responsabile dell'aggressione, avrebbe cercato di togliersi la vita nella sua cella del carcere di Forlì, dove è detenuto. Secondo gli avvocati l'uomo avrebbe cercato di farla finita lunedì scorso perché in condizioni psicologiche estremamente precarie. Tavares ha provato a suicidarsi annodandosi un lenzuolo intorno al collo e tentando poi di appendersi con quello alle sbarre nel tentativo di impiccarsi, ma sarebbe stato slavato in tempo dagli agenti senza nessuna conseguenza. A scopo precauzionale ora l'uomo è sorvegliato a vista.

Dal suo canto Tavares continua a professarsi innocente malgrado Gessica l'abbia indicato sin da subito come l'autore dell'assalto che l'ha sfregiata.