37 tonnellate di Captagon sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Genova. Il carico è stato intercettato in un container in transito nel porto di Genova e diretto in Libia. L'indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore distrettuale Federico Manotti. Il maxi sequestro è stato compiuto dai funzionari del servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane in collaborazione con le Fiamme Gialle.

Che cos'è il Captagon.

Il Captagon è un cloridrato di fenetillina, un composto di anfetamina e altre sostanze stimolanti. E’ anche nota come la ‘droga del combattente' e il fatto che fosse destinato al paese nordafricano non è una sorpresa: commercializzata anche sotto il nome di Biocapton o Fitton, questa droga viene spesso usata dai gruppi ribelli, anche i jihadisti, in Siria (primo produttore a livello mondiale), Iraq e, appunto, Libia. Il nome deriva proprio dal fatto che chi la assume perde ogni inibizione e risulta più resistente durante gli scontri. mangiare o dormire per giorni, ed è pervaso da un senso di onnipotenza che fa sentire invincibili. Siringhe con tracce di Captagon sono state trovate nella casa di Salah Abdeslam, uno degli attentatori di Parigi, e la stessa droga era nel sangue di uno dei terroristi di Sousse, Tunisia.

L'Isis si serve a Genova?

E non a caso il Secolo XIX, citando fonti vicine all’inchiesta, evidenzia come probabilmente dietro il traffico internazionale di Captagon si nascondono uomini vicini o appartenenti proprio allo Stato islamico; non è la prima volta infatti che il porto di Genova sia rivela crocevia per il finanziamento dell’estremismo islamico.