Un vero e proprio agguato mortale quello messo in atto nella serata di giovedì in strada nei confronti di Francesco Berlingieri, un 57enne calabrese residente a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. L'uomo, commerciante di frutta, stava scaricando da un furgone delle cassette di merce per riporla nel suo negozio quando è stato raggiunto da una scarica di proiettili sparati da una persona giunta sul posto a bordo di una moto che poi si è allontanata in tutta fretta a bordo dello stesso mezzo. Nell'agguato l'uomo è morto sul colpo raggiunto da quattro proiettili, ma purtroppo è rimasto ferito un nipote della vittima, un bambino di otto anni.

Il piccolo si trovava in strada a breve distanza dalla vittima perché stava aiutando Berlingieri a scaricare la frutta da furgone ed è stato raggiunto da uno dei proiettili sparati. Il piccolo è stato ferito ad una gamba ed è stato subito soccorso trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti e non è in pericolo di vita. Da un primo esame infatti pare che uno dei colpi sparati contro il fruttivendolo lo abbia colpito di rimbalzo senza procurargli lesioni gravi. Sul caso indagano le forze dell'ordine non escludendo alcuna ipotesi sul movente. Al momento però gli inquirenti sembrano indirizzati verso la posta di una vendetta maturata negli ambienti della criminalità rom di Lamezia Terme.