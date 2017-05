Vivevano tutti insieme in un unico condominio in cui, grazie ad alcuni allacci abusivi, avrebbero rubato per molto tempo l’energia all’Enel. Per questo venti persone sono finite in manette a Orta Nova, comune pugliese della provincia di Foggia. L’accusa mossa nei confronti degli indagati è, appunto, di aver rubato l’energia elettrica per le loro case. I venti indagati avrebbero agito in questo modo per anni, causando un danno di oltre centomila euro alla società che distribuisce l’energia elettrica.

Le venti persone del condominio sono finite agli arresti domiciliari – Il maxi blitz che ha portato al provvedimento è scattato questa mattina all’alba quando i militari dell’Arma, supportati nell’operazione da polizia, uomini della guardia di finanza e tecnici dell’Enel, sono intervenuti all'interno del condominio di Orta Nova e hanno arrestato tutti i residenti ritenuti responsabili del maxi furto di energia elettrica. I venti accusati di aver frodato l’Enel hanno ottenuto gli arresti domiciliari.