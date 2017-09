Sono accuse gravissime quelle presente da due studentesse americane giunte stamani in via Zara, a Firenze, e negli uffici della squadra mobile: "Ci hanno violentate due carabinieri" hanno detto ai poliziotti in questura. Secondo il loro racconto i due militari dell'Arma, che si trovavano in servizio al momento dei fatti, le hanno incontrate nella zona di via Tornabuoni, strada del centro storico del capoluogo toscano, fuori da un locale. Sono state quindi accompagnate a casa con la macchina di servizio. Sempre secondo la loro ricostruzioni, i due carabinieri le avrebbero stuprate nel loro appartamento nel centro storico. Gli investigatori stanno valutando il racconto: hanno sequestrato i vestiti alle ragazze che sono a Firenze per un periodo di studio. L'obiettivo è naturalmente quello di arrivare ai presunti responsabili della duplice violenza sessuale. Tutti gli accertamenti del caso sono portati avanti in collaborazione con la procura di Firenze