Ha avuto la fortuna di trovare la persona giusta al posto giusto. Quella persona risponde al nome di Giuseppe Romanelli, tenente colonnello della Guardia di Finanza ed ex comandante dei polizia tributaria di Pesaro, attualmente al comando del nucleo di polizia tributaria di Forlì. È stato, nella giornata di ieri 2 agosto, a salvare la vita ad un passeggero del treno diretto ad Ancona. Il finanziere è intervenuto dopo aver notato uno strano trambusto in un vagone del convoglio: passeggeri spaventati, bambini che piangevano e soprattutto quell’uomo riverso a terra, in un lago di sangue, in preda a delle convulsioni così rigide che si stava infliggendo ferite profonde sbattendo ripetutamente con la testa contro gli spigoli degli arredi del treno.

Il rapido ed efficace intervento di Romanelli ha riportato la calma a bordo e soprattutto ha permesso all’uomo, 39enne diabetico di Riccione, di aver salva la vita: il comandante ha prima somministrato dello zucchero in bustina al passeggero ormai in coma glicemico, quindi ha continuato a prestare soccorso al passeggero fino all’arrivo del treno nella stazione di Rimini. Quando i passeggeri hanno capito che l’uomo era salva, hanno omaggiato Romanelli con un applauso scrosciante. Il convoglio ha subito un ritardo di oltre un'ora per quest'episodio, ma ciò che conta è che il 39enne ora sta bene.

Chi è il finanziere eroe.

Giuseppe Romanelli, originario di Bari, ha 46 anni, sposato con 3 figli, è laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico finanziaria. Nel corso della sua carriera, prima di diventare comandante provinciale del nucleo di polizia tributaria di Forlì, ha ricoperto vari incarichi, tra cui comandante di gruppo del nucleo di polizia tributaria di Bologna, quello di comandante della compagnia di Vicenza, del gruppo operativo antidroga al nucleo di Polizia Tributaria di Ancona e del nucleo di Polizia Tributaria di Pesaro.