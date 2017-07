in foto: Nicholas Solieri, 16 anni (Facebook).

La moto che stava guidando è andata improvvisamente a schiantarsi contro un'automobile sulla strada provinciale che collega Bondeno a Stellata, comuni in provincia di Ferrara. È morto così, a 16 anni, Nicholas Solieri, studente dell'Itas Calvi e non a caso appassionato di motori, in un terribile incidente verificatosi nel pomeriggio di sabato scorso. Il ragazzo, a bordo della sua Ktm Duke 125, che aveva acquistato solo un mese fa, si è scontrato per motivi ancora in via di accertamento contro una Citroen C3, guidata da una ragazza di 21 anni che stava uscendo da un vicino supermercato e che è stata trasportata in stato di choc all'ospedale di Cento per accertamenti.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l'adolescente pare avesse appena effettuato un sorpasso quando è avvenuto l'impatto, talmente forte da farlo finire riverso sull'asfalto. Immediatamente sono giunti sul luogo dell'incidente l'ambulanza del 118 e un mezzo di elisoccorso inviato dall'Ospedale Maggiore di Bologna. I sanitari hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimarlo con un lungo massaggio cardiaco, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Il tutto davanti agli occhi increduli dei passanti e della madre del ragazzo, Simonetta Mazzoni, arrivata sul posto pochi istanti dopo lo scontro. Ha atteso sotto il sole cocente che il figlio potesse riprendersi, ma le sue speranze sono ben presto finite. Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto, con entrambi i veicoli posti sotto sequestro.