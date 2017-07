Si era presentato alla frontiera con alcune bottigliette di uno strano colore giallo che asseriva essere del succo di frutta ma gli agenti lo avevano fermato e, dopo la sua insistenza, lo avevano sfidato a berne il contenuto. Nelle bottigliette vi erano anfetamine liquide e il ragazzino di soli 16 anni anni, dopo pochi sorsi, si è sentito subito male ed è morto poco dopo per una overdose. La drammatica storia arriva dagli Stati Uniti , lungo il confine con il Messico, Paese di origine della giovane vittima, e più precisamente lungo la frontiera di San Ysidro, non lontano da San Diego.

La vicenda risale al 2003 ma è tornata a fare notizia dopo che è stato diffuso il video che ritrae esattamente il momento in cui il 16enne Cruz Marcelino Velazquez Acevedo viene invitato a bere dagli agenti che ridono tra loro e il ragazzo che fa alcuni sorsi prima di svenire in preda alle convulsioni. Nel filmato, si vede l'agente donna che fa un gesto per incoraggiare il ragazzo a bere da una delle bottiglie e subito dopo il giovane che esegue. Poi l'altro agente sembra fare un altro gesto per invitarlo a bere dalla seconda bottiglia sorridendo verso la collega.

Il ragazzo fa diversi sorsi e nel giro di pochi minuti si sente male. Il contenuto delle bottiglie è stato successivamente analizzato ed è stato scoperto che conteneva droga 100 volte più forte di una dose tipica di metanfetamina. Il giovane è stato posto in stato di fermo e solo successivamente è stato soccorso e portato in ospedale dove è morto in preda agli spasmi. La famiglia del ragazzo ora ha intentato una causa in un tribunale federale californiano sostenendo che l'adolescente era stato costretto a portare la droga da bande criminali messicane minacciando di uccidere la sorella se non avesse attraversato il confine

"Quello che si vede è una mancanza fondamentale di compassione e decenza verso un ragazzo di 16 anni", ha dichiarato l'avvocato della famiglia accusando gli agenti di non aver condotto il test sul liquido nonostante avessero i kit al momento del fatto. Gli agenti dal loro canto hanno negato le accuse e sostenuto che l'adolescente ha bevuto volontariamente la droga. Dopo il fatto, il medio legale aveva stabilito che la morte era accidentale e contro gli agenti non era stata presa alcuna misura.